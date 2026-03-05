Збірна України виграла чемпіонат Європи з кульової стрільби

Збірна України з кульової стрільби здобула перемогу на чемпіонаті Європи, що проходив у столиці Вірменії Єревані.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Наша команда здобула 14 медалей, в тому числі 5 золотих, 3 срібних та 6 бронзових.

Медалісти збірної України на чемпіонаті Європи

"Золото": Вікторія Рибовалова (вправа ГП-11а, жінки); Вікторія Рибовалова, Маргарита Тарканій та Галина Авраменко (вправа ГП-11а, команда, жінки); Роман Березіцький (вправа ГП-11а, юніори); Данило Даніленко та Вікторія Рибовалова (вправа ГП-11а, змішана команда); Галина Авраменко, Вікторія Рибовалова та Маргарита Тарканій (вправа ГП-12 команда, жінки).

"Срібло": Данило Даніленка (вправа ГП-11а, чоловіки); Дмитро Кравець (вправа ГП-12, юніори); Віктор Банькін, Максим Гімон, Олег Омельчук (вправа ПП-3, тріо, чоловіки).

"Бронза": Маргарита Тарканій (вправа ГП-11а, жінки); Дмитро Кравець (вправа ГП-11а, юніори); Аліна Ткалик (вправа ГП-11а, юніорки); Маргарита Тарканій (вправа ГП-12, жінки); Роман Березицький (вправа ГП-12, юніори); Аліна Ткалик (вправа ГП-12, юніорки).

Змагання на чемпіонаті Європи проходили у таких вправах:

Вправа ГП-11а (гвинтівка пневматична, 10 метрів) – 40 залікових пострілів (20 повільних + 20 швидких) по мішені, що рухається з перемінною швидкістю.

Вправа ГП-12 (гвинтівка пневматична, 10 метрів) – 60 пострілів по рухомій мішені: 30 пострілів у повільному темпі та 30 пострілів у швидкому темпі.

Вправа ПП-3 (пневматичний пістолет, 10 м) – 60 пострілів. Час – 105 хвилин.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула 9 медалей на чемпіонаті Європи 2025 зі стрільби з малокаліберної зброї