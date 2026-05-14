Україна виграла золото ЧЄ-2026 у командних змаганнях зі стрільби з центробійного пістолета
13 травня доросла збірна України з кульової стрільби завоювала золото у дисципліні стрільби з пістолета центрального вогню на дистанцію 25 метрів на чемпіонаті Європи-2026.
Спільні показники Павла Коростильова, Максима Городинця та Володимира Пастернака дозволили українській команді посісти перше місце в підсумковому рейтингу з 1731 очком та 60-ма центральними десятками.
Особистий залік серед дорослих зі стрільби з пістолета центрального вогню
- 6 місце – Павло Коростильов – 581 очко та 26 центральних десятків
- 9 місце – Максим Городинець – 578 очок та 20 центральних десятків
- 15 місце – Володимир Пастернак – 572 очки та 14 центральних десятків
У юніорському заліку зі стрільби з пістолета на 25 метрів збірна України посіла 5-те місце з загальним результатом у 1700 очок та 37 центральних десятків.
Україна поступилася Чехії (1708-48x), Болгарії (1709-38x), Швеції (1713-43x) та Італії (1716-41x).
Особистий залік серед юніорів зі стрільби з пістолета
- 8 місце – Олексій Ціон – 574 очки та 14 центральних десятків
- 17 місце – Іван Мартинов – 566 очок та 8 центральних десятків
- 23 місце – Владислав Медушвський – 564 очки та 9 центральних десятків
- 27 місце – Максим Камінський – 562 очки та 14 центральних десятків
Нагадаємо, що 12 травня збірна України з кульової стрільби завоювала чотири нагороди у дисципліні стрільби з довільного пістолета на дистанції 50 метрів на чемпіонаті Європи-2026.
Також 10 травня збірна України поповнила медальну скарбничку двома бронзовими нагородами на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який триває в хорватському Осієку.