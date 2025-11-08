Українці здобули бронзу чемпіонату світу з кульової стрільби

Українські стрільці виграли першу нагороду в межах чемпіонату світу з кульової стрільби.

Олег Омельчук, Віктор Банькін та Павло Коростильов здобули командну бронзову медаль на турнірі в Каїрі у стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 метрів.

Змагання виграли спортсмени з Кореї, а срібну нагороду отримали індійські стрільці.

Зазначимо, що це перша нагорода для цього складу у межах світової першості.

Чемпіонат світу триватиме до 18 листопада, а Україна представлена на турнірі 13 спортсменами у 15 дисциплінах. На попередньому ЧС "жовто-сині" виграли три золоті медалі: Коростильов та Куліш в особистих змаганнях, а Максим Городинець та Юлія Коростильова тріумфували в командних.

Раніше повідомлялось, що на фронті загинув майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби Олексій Хабаров.