НОК України назвав найкращих спортсменів березня

Національний олімпійський комітет України визнав стрільця Сергія Куліша та борця греко-римського стилю Єгора Якушенка найкращими спортсменами березня, а фрістайлістів Дмитра Котовського, Ангеліну Брикіну та Олександра Окіпнюка – найкращою командою місяця.

Про це повідомила пресслужба НОК.

Експертна комісія комітету оцінила успішний виступ Сергія Куліша, який виграв золото чемпіонату Європи з кульової стрільби з пневматично зброї у хорватському Осієку.

Наставника Куліша, Віктора Нагнія, визнано найкращим тренером України в березні.

Найкращим юним спортсменом визнали Єгора Якушенка, який виборов у березні золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби U-23 у ваговій категорії до 97 кг (м. Тірана, Албанія).

Окремо було відзначено команду України з фристайлу у складі Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Ангеліни Брикіної, які здобули срібну нагороду в командних змаганнях на чемпіонаті світу в швейцарському Енгадіну.

Для України це перша медаль на чемпіонаті світу 2025 з фристайлу та сноубордингу. Також це перше в історії українське срібло світової першості у змішаних командних змаганнях. До цього нашим найкращим результатом була бронза, здобута у 2023 році.