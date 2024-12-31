Український яхтсмен став срібним призером міжнародної регати, що пройшла в Іспанії

Українець Андрій Вердиш став срібним призером міжнародної регати XXI New Year's Race – Memorial Kim Lythgoe 2024, яка відбулася в іспанському Кадісі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

У класі ILCA7 Андрій Вердиш посів друге місце, поступившись лише іспанцю Дієго Мануелю Торрегросі Сабіо.

Ще один представник України Данило Райчук показав п'ятий результат.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула чотири медалі на 4-му етапі Кубку Європи в класах ILCA з вітрильного спорту, який відбувся у швейцарському Невшателі.