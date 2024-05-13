Українські яхтсмени завоювали 4 медалі на етапі Кубку Європи з вітрильного спорту
Збірна України здобула чотири медалі на 4-му етапі Кубку Європи в класах ILCA з вітрильного спорту, який відбувся у швейцарському Невшателі.
До "синьо-жовтої" скарбнички юні українські яхтсмени поклали відразу три золота та одну бронзу.
Масштабні змагання зібрали 122 спортсменів.
Чемпіони та призери з України
- Три золота: Софія Науменко (ILCA 6), Аліна Шаповалова (ILCA 6), Оскар Мадоніч (ILCA 7).
- Бронза: Семен Сокол (ILCA 4).
Нагадаємо, Шаповалова виграла золото чемпіонату Європи U-19.
Раніше організатори італійської регати заборонили участь у змаганні 60 російським яхтам.
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