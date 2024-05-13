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Українські яхтсмени завоювали 4 медалі на етапі Кубку Європи з вітрильного спорту

Олег Сагайдак — 13 травня, 13:04
Українські яхтсмени завоювали 4 медалі на етапі Кубку Європи з вітрильного спорту

Збірна України здобула чотири медалі на 4-му етапі Кубку Європи в класах ILCA з вітрильного спорту, який відбувся у швейцарському Невшателі.

До "синьо-жовтої" скарбнички юні українські яхтсмени поклали відразу три золота та одну бронзу.

Масштабні змагання зібрали 122 спортсменів.

Чемпіони та призери з України

  • Три золота: Софія Науменко (ILCA 6), Аліна Шаповалова (ILCA 6), Оскар Мадоніч (ILCA 7).
  • Бронза: Семен Сокол (ILCA 4).

Нагадаємо, Шаповалова виграла золото чемпіонату Європи U-19.

Раніше організатори італійської регати заборонили участь у змаганні 60 російським яхтам.

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