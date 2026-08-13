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Українець Яснолобов став чемпіоном світу з вітрильного спорту серед юнаків

Денис Шаховець — 13 серпня 2026, 11:50
Українець Яснолобов став чемпіоном світу з вітрильного спорту серед юнаків
Classe O'pen Skiff & RS Aero Italia

Українець Святослав Яснолобов став чемпіоном світу з вітрильного спорту у класі OpenSkiff. Змагання відбулися на італійському острові Сардинія.

Яснолобов виступав у найстаршій категорії U-17 та продемонстрував беззаперечну перевагу над конкурентами. Українець переміг у 12 із 14 перегонів, достроково гарантувавши собі перше місце в загальному заліку та світове чемпіонство.

Для Яснолобова це вже другий титул чемпіона світу в класі OpenSkiff. У 2023 році він також здобув золото світової першості, тоді змагаючись у категорії U-12.

Нагадаємо, наприкінці минулого рокуукраїнські яхтсмени здобули золото на молодіжному ЧС-2025 у класі "420".

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