Українські веслувальники здобули 9 медалей на чемпіонаті Європи
Українські веслувальники здобули 9 медалей у заключний день чемпіонату Європи серед юніорів і молоді, який відбувся у Братиславі.
Про це повідомляє веслування України.
В активі національної команди 4 золотих медалі, два срібла та три бронзи.
Результати українців
Золоті медалі
- Ірина Федорів — каное-одиночка, 200 м (молодь)
- Віталій Пристай — каное-одиночка, 200 м (юніори)
- Софія Жушман — каное-одиночка, 200 м (юніорки)
- Ярослав Верблюж/ Віталій Пристай — каное-двійка, 500 м (юніори)
Срібні медалі
- Діана Рибак — байдарка-одиночка, 200 м (молодь)
- Ірина Неділько/ Олександра Шворак — каное-двійка, 200 і 500 м (юніорки)
Бронзові медалі
- Ірина Федорів/ Юліана Путніна — каное-двійка, 200 м (молодь)
- Давид Лупін/ Лука Попелюк/ Максим Пятковський/ Даніл Думанський — байдарка-четвірка, 500 м (юніори).
Напередодні українська чоловіча вісімка здобула бронзу на третьому етапі Кубку світу з академічного веслування у Познані.