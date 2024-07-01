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Українські веслувальники здобули 9 медалей на чемпіонаті Європи

Олександр Булава — 1 липня, 13:05
Українські веслувальники здобули 9 медалей на чемпіонаті Європи

Українські веслувальники здобули 9 медалей у заключний день чемпіонату Європи серед юніорів і молоді, який відбувся у Братиславі.

Про це повідомляє веслування України.

В активі національної команди 4 золотих медалі, два срібла та три бронзи.

Результати українців

Золоті медалі

  • Ірина Федорів — каное-одиночка, 200 м (молодь)
  • Віталій Пристай — каное-одиночка, 200 м (юніори)
  • Софія Жушман — каное-одиночка, 200 м (юніорки)
  • Ярослав Верблюж/ Віталій Пристай — каное-двійка, 500 м (юніори)

Срібні медалі

  • Діана Рибак — байдарка-одиночка, 200 м (молодь)
  • Ірина Неділько/ Олександра Шворак — каное-двійка, 200 і 500 м (юніорки)

Бронзові медалі

  • Ірина Федорів/ Юліана Путніна — каное-двійка, 200 м (молодь)
  • Давид Лупін/ Лука Попелюк/ Максим Пятковський/ Даніл Думанський — байдарка-четвірка, 500 м (юніори).

Напередодні українська чоловіча вісімка здобула бронзу на третьому етапі Кубку світу з академічного веслування у Познані.

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