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Українська збірна стала бронзовою призеркою Кубку світу

Владислав Уткін — 16 червня, 16:27
Українська збірна стала бронзовою призеркою Кубку світу

Українська чоловіча вісімка здобула бронзу на третьому етапі Кубку світу з академічного веслування у Познані (Польща).

У фіналі турніру "синьо-жовті" були представлені двома чоловічими вісімками.

Україна-1 у складі Максима Боклаженка, Миколи Мазура, Івана Довгодька, Олександра Надтока, Дмитра Гули, Олега Кравченка, Сергія Гриня, Олексія Селіванова та стернової Анастасії Козир продемонстрували третій результат із часом 5:41.19.

Зазначимо, що Україна-2 посіла п'яте місце (5:57.67). Перемогу святкували австралійські веслувальники (5:32.48), а срібні медалі забрали представники Німеччини (5:38.17).

Раніше ми повідомляли, українська жіноча парна четвірка здобула путівку на Олімпійські ігри-2024.

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