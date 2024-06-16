Українська збірна стала бронзовою призеркою Кубку світу

Українська чоловіча вісімка здобула бронзу на третьому етапі Кубку світу з академічного веслування у Познані (Польща).

У фіналі турніру "синьо-жовті" були представлені двома чоловічими вісімками.

Україна-1 у складі Максима Боклаженка, Миколи Мазура, Івана Довгодька, Олександра Надтока, Дмитра Гули, Олега Кравченка, Сергія Гриня, Олексія Селіванова та стернової Анастасії Козир продемонстрували третій результат із часом 5:41.19.

Зазначимо, що Україна-2 посіла п'яте місце (5:57.67). Перемогу святкували австралійські веслувальники (5:32.48), а срібні медалі забрали представники Німеччини (5:38.17).

Раніше ми повідомляли, українська жіноча парна четвірка здобула путівку на Олімпійські ігри-2024.