Українські веслувальники здобули п'ять медалей на змаганнях в Азербайджані

Українські веслувальники здобули п'ять медалей за підсумками міжнародної регати MINGACHEVIR REGATTA-2024.

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Рустам Коваленко на каное-одиночці фінішував першим на дистанціях 200 м і 1000 м. На 500 м українець став другим.

Екіпаж каяку-двійки у складі Івана Карпенка та Олександра Павленка здобув срібну нагороду на 200 м. На 500 м вони фінішували третіми.

Змагання відбувалися у місті Мінгечаур (Азербайджан) з 16 до 19 жовтня.

Коваленко – вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олімп відділення веслування на байдарках і каное, яка розташована у Миколаєві. Карпенко і Павленко – вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з веслувальних видів спорту.