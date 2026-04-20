Лузан здобула одразу чотири "золота" на Кубку України

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула чотири золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляє Федерація каное України.

Змагання в Умані тривали з 14 по 19 квітня. Зіркова уродженка Івано-Франківська провела турнір на звично високому рівні, підтвердивши статус фаворитки.

Вона здобула перемоги в чотирьох різних дисциплінах. 29-річна спортсменка тріумфувала в каное-одиночках та каное-двійках на дистанціях 200 і 500 метрів.

У двійках Людмила Лузан виступала у парі з Анастасією Рибачок. Нагадаємо, що на ОІ-2024 вони здобули "срібло" на дистанції 500 метрів.