Чемпіон Веслування

Лузан здобула одразу чотири "золота" на Кубку України

Денис Іваненко — 20 квітня 2026, 14:24
Людмила Лузан
Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула чотири золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляє Федерація каное України.

Змагання в Умані тривали з 14 по 19 квітня. Зіркова уродженка Івано-Франківська провела турнір на звично високому рівні, підтвердивши статус фаворитки.

Вона здобула перемоги в чотирьох різних дисциплінах. 29-річна спортсменка тріумфувала в каное-одиночках та каное-двійках на дистанціях 200 і 500 метрів.

У двійках Людмила Лузан виступала у парі з Анастасією Рибачок. Нагадаємо, що на ОІ-2024 вони здобули "срібло" на дистанції 500 метрів.

