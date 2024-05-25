Українські веслувальники здобули 3 нагороди на Кубку світу в Познані

Українці здобули 3 нагороди у перших фіналах змагального дня ІІ етапу Кубку світу з веслування на байдарках і каное, який проходить у польскій Познані.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

Зазначається, що веслувальниця на каное-одиночці Валерія Терета впевнено посіла перше місце на дистанції 1000 метрів. Також в активі української збірної срібло та бронза.

Результати українців

Перше місце: Валерія Терета (каное-одиночка — 1000 м)

Друге місце: Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (каное-двійка — 500 м)

Третє місце: Наталія Докієнко, Олександр Зайцев (змішана байдарка-двійка — 500 м)

Нагадаємо, напередодні збірна України з веслування на каное-двійці на 500 метрів визначилася зі складом на Олімпійські ігри-2024.