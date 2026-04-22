Вийшла на воду на 10-й день після пологів: Рибачок оцінила своє повернення до змагань після декрету

Відома українська веслувальниця Анастасія Рибачок поділилася враженнями від свого офіційного повернення до змагань після декрету.

Про це вона розповіла у коментарі для Суспільне Спорт.

Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор (2020 та 2024) зізналась, що цього разу їй було легше повертатись, аніж після перших пологів.

"Я вже на досвіді та знаю, що як і за чим. Дуже прикро, що мало часу – пів року з моменту, як я народила. Але дуже рада, що до Олімпіади ще два роки. Ще дуже багато справ, багато роботи. Тому будемо працювати", – розповіла Рибачок.

Анастасія додала, що вже на десятий день після пологів вийшла на воду. Спортсменка запевнила, що буде робити усе, аби поїхати за нагородами на ще одну Олімпіаду.

Цікаво, що на усіх заїздах Кубку України в Умані 28-річна веслувальниця підійнялася на подіум. У каное-одиночці на 200 та 500 метрів вона завоювала бронзові медалі.

"Якщо чесно, то не розраховувала. Я думала, на 500 метрів буде важко вибороти призові місця. Це функціональна робота, потрібно більше витривалості – у мене її недостатньо наразі. На 200 метрів – це взагалі силова. Я вийшла дуже спокійно, на драйві. Тому впевнена, що далі буде краще. На даний час я задоволена виступом", – відповіла титулована каноїстка.

Нагадаємо, що перша декретна відпустка Рибачок була у 2023 році. Після цього вона феєрично закамбечила у спорт, ставши другою на Олімпіаді-2024 у каное-двійці (з Людмилою Лузан) на 500 метрів. Це була її вже друга олімпійська срібна нагорода на цій дистанції.

Додамо, що Анастасія також є чемпіонкою світу (2021) та Європи (2021, 2022), а також призеркою цих престижних змагань. Здобувала цілу гору нагород у рамках Кубку світу.