Україна отримала ще одну ліцензію на Олімпійські ігри-2024 з каное — завдяки відмові Австралії

Збірна України з каное отримала ще одного представника на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомила Федерація каное України.

Сталося це завдяки тому, що Австралія відмовилася від своєї ліцензії, і згідно з правилами перерозподілу ліцензій, путівка на Олімпіаду дісталася Павлу Алтухову, який на ЧС-2023 у Дуйсбурзі посів найвище непрохідне місце (8-ме).

"Приємна новина для нас... для всієї України. Несподіванкою назвати це не можу, оскільки були підстави сподіватись на перерозподіл квот. Ми моніторили ситуацію, і вже знали, що Австралія відмовилась від ліцензії... Тож ми однаково надіялись, що буде перерозподіл...

Для повного розуміння що сталося, треба пояснити, що нам дали ліцензію для країни, а точніше для НОК, за виступи на минулорічному чемпіонаті світу в Дуйсбурзі. Тобто, не за Європейську Олімпійську кваліфікацію 2024, Хоч це нічого не міняє в світлі імені спортсмена", — розповів головний тренер збірної України з веслування Ігор Наєв.