Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2024

Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2024 з настільного тенісу.

Про це повідомляє ettu.org.

"Синьо-жовтих" представлятимуть вісім гравців у п'яти різних дисциплінах, серед яких лідерка команди Маргарита Песоцька.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2024

Чоловіки (одиночні): Ярослав Жмуденко, Микита Завада, Антон Лімонов, Андрій Гребенюк

(одиночні): Ярослав Жмуденко, Микита Завада, Антон Лімонов, Андрій Гребенюк Жінки (одиночні): Маргарита Песоцька, Соломія Братейко, Вероніка Матюніна, Анастасія Димитренко

(одиночні): Маргарита Песоцька, Соломія Братейко, Вероніка Матюніна, Анастасія Димитренко Чоловіки (парні): Микита Завада / Андрій Гребенюк, Ярослав Жмуденко / Антон Лімонов

(парні): Микита Завада / Андрій Гребенюк, Ярослав Жмуденко / Антон Лімонов Жінки (парні): Вероніка Матюніна / Соломія Братейко, Анастасія Димитренко / Александра Чір'якова (Молдова)

(парні): Вероніка Матюніна / Соломія Братейко, Анастасія Димитренко / Александра Чір'якова (Молдова) Змішані (парні): Антон Лімонов / Соломія Братейко, Микита Завада / Вероніка Матюніна

Чемпіонат Європи з настільного тенісу відбудеться у Лінці, Австрія з 15 по 20 жовтня.