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Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2024

Олександр Булава — 14 жовтня, 22:30
Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2024

Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2024 з настільного тенісу.

Про це повідомляє ettu.org.

"Синьо-жовтих" представлятимуть вісім гравців у п'яти різних дисциплінах, серед яких лідерка команди Маргарита Песоцька.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2024

  • Чоловіки (одиночні): Ярослав Жмуденко, Микита Завада, Антон Лімонов, Андрій Гребенюк
  • Жінки (одиночні): Маргарита Песоцька, Соломія Братейко, Вероніка Матюніна, Анастасія Димитренко
  • Чоловіки (парні): Микита Завада / Андрій Гребенюк, Ярослав Жмуденко / Антон Лімонов
  • Жінки (парні): Вероніка Матюніна / Соломія Братейко, Анастасія Димитренко / Александра Чір'якова (Молдова)
  • Змішані (парні): Антон Лімонов / Соломія Братейко, Микита Завада / Вероніка Матюніна

Чемпіонат Європи з настільного тенісу відбудеться у Лінці, Австрія з 15 по 20 жовтня.

ЧЄ-2024 з настільного тенісу

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