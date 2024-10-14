Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2024
Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2024 з настільного тенісу.
Про це повідомляє ettu.org.
"Синьо-жовтих" представлятимуть вісім гравців у п'яти різних дисциплінах, серед яких лідерка команди Маргарита Песоцька.
Склад збірної України на чемпіонат Європи-2024
- Чоловіки (одиночні): Ярослав Жмуденко, Микита Завада, Антон Лімонов, Андрій Гребенюк
- Жінки (одиночні): Маргарита Песоцька, Соломія Братейко, Вероніка Матюніна, Анастасія Димитренко
- Чоловіки (парні): Микита Завада / Андрій Гребенюк, Ярослав Жмуденко / Антон Лімонов
- Жінки (парні): Вероніка Матюніна / Соломія Братейко, Анастасія Димитренко / Александра Чір'якова (Молдова)
- Змішані (парні): Антон Лімонов / Соломія Братейко, Микита Завада / Вероніка Матюніна
Чемпіонат Європи з настільного тенісу відбудеться у Лінці, Австрія з 15 по 20 жовтня.