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Українка виграла юніорський турнір з настільного тенісу

Олександр Булава — 7 жовтня, 19:07
Українка виграла юніорський турнір з настільного тенісу
Міністерство молоді та спорту України

Українка Вероніка Матюніна здобула золоту нагороду на міжнародному турнірі, що відбувся у польському місті Гродзиськ-Мазовецький.

За регламентом змагань тенісистки грали по черзі одна проти одної. Українка з першого дня змагань стала однією з лідерок турнірної сітки, а в напруженому фіналі перемогла француженку Клеа Де Стоппеллейр – 4:2.

Нагадаємо, що цього року Вероніка здобула три нагороди на юнацькій континентальній першості та стала чемпіонкою Європи U-21.

Вероніка Матюніна

Вероніка Матюніна

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