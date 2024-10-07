Українка виграла юніорський турнір з настільного тенісу
Міністерство молоді та спорту України
Українка Вероніка Матюніна здобула золоту нагороду на міжнародному турнірі, що відбувся у польському місті Гродзиськ-Мазовецький.
За регламентом змагань тенісистки грали по черзі одна проти одної. Українка з першого дня змагань стала однією з лідерок турнірної сітки, а в напруженому фіналі перемогла француженку Клеа Де Стоппеллейр – 4:2.
Нагадаємо, що цього року Вероніка здобула три нагороди на юнацькій континентальній першості та стала чемпіонкою Європи U-21.