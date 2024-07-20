Матюніна вдруге стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу

Українка Вероніка Матюніна разом з іспанцем Даніелем Берзосою перемогла на юнацькому чемпіонаті Європи з настільного тенісу.

Про це повідомляє Федерація настільного тенісу України.

У півфіналі Вероніка та Даніель перемогли представників Франції (3:0). На шляху до золотих медалей спортсмени з таким же рахунком обіграли поляків Зузанну Вілгос та Марселя Блащика та стали чемпіонами Європи.

Для українки титул чемпіонки вже другий у кар'єрі, в січні 2024 року вона перемогла на континентальній першості з настільного тенісу U-21.