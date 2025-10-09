Зірковий український сумоїст планує отримати японське громадянство

21-річний український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин заявив, що у майбутньому планує отримати японське громадянство.

Про це повідомляє Kyodo News.

Водночас зазначається, що спортсмен хоче при цьому продовжувати представляти Україну. Також Явгусишин додав, що хотів би відвідати Україну, яку покинув після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Моя сім'я зараз у Німеччині, і з ними все гаразд. Я ніколи не повертався до України з тих пір, як приїхав до Японії. Але, звичайно, частина мене хоче повернутися. Це місце, де я народився і виріс. Я хочу побачити своїх друзів, сходити в ресторани, куди ходив, коли був маленьким, і просто погуляти по своєму місту", – сказав Явгусишин.

Нагадаємо, 21-річний Явгусишин проживає в Японії з березня 2022-го. Данило досяг рангу комусубі. Відповідне рішення на початку вересня прийняла Японська асоціація сумо.

Він став першим українцем, якого підвищено до сан'яку. Сан'яку поділяєтья на ранги: Йокозуна (найвищий), Одзекі (старший сан'яку), Секівакі (молодший сан'яку), Комусубі (молодший сан'яку).

Напередодні Аонішікі перервав переможну ходу йокозуни Хошорю, здолавши його вдруге поспіль.