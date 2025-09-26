Українець Аонішікі перервав переможну ходу йокозуни Хошорю
Завершився 12 день турніру сумо Акі Башо в Токіо. Українець Данило Аонішікі Явгусишин завдав першої поразки йокозуні Хошорю.
Про це пише Kyodonews.net.
До цієї сутички український сумоїст підходив з показником 8-3, а Хошорю виграв усі свої 11 матчів.
Комусубі Аонішікі (9-3) переміг Хошорю вдруге поспіль, перемігши його на початку липневого турніру в Нагої.
У швидкісному поєдинку, що нагадував їхню попередню битву, Аонішікі здійснив сильний початковий ривок і відштовхнув Хошорю до краю, а потім, коли сутичка перейшла в центр дохйо (ринга), зробив успішний кидок.
"Все сталося досить швидко. Не можу сказати, яка перемога була кращою", – заявив українець.
Данило досяг рангу комусубі. Відповідне рішення на початку вересня прийняла Японська асоціація сумо.
Він став першим українцем, якого підвищено до сан'яку. Сан'яку поділяєтья на наступні ранги:
- Йокозуна (найвищий)
- Одзекі (старший сан'яку)
- Секівакі (молодший сан'яку)
- Комусубі (молодший сан'яку)
Лідерами наразі є Хошорю та Оносато (11-1). Турнір завершиться в неділю, 28 вересня.