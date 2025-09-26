Українська правда
Українець Аонішікі перервав переможну ходу йокозуни Хошорю

Руслан Травкін — 26 вересня 2025, 00:38
Українець Аонішікі перервав переможну ходу йокозуни Хошорю
Завершився 12 день турніру сумо Акі Башо в Токіо. Українець Данило Аонішікі Явгусишин завдав першої поразки йокозуні Хошорю.

Про це пише Kyodonews.net.

До цієї сутички український сумоїст підходив з показником 8-3, а Хошорю виграв усі свої 11 матчів.

Комусубі Аонішікі (9-3) переміг Хошорю вдруге поспіль, перемігши його на початку липневого турніру в Нагої.

У швидкісному поєдинку, що нагадував їхню попередню битву, Аонішікі здійснив сильний початковий ривок і відштовхнув Хошорю до краю, а потім, коли сутичка перейшла в центр дохйо (ринга), зробив успішний кидок.

"Все сталося досить швидко. Не можу сказати, яка перемога була кращою", – заявив українець.

Данило досяг рангу комусубі. Відповідне рішення на початку вересня прийняла Японська асоціація сумо.

Він став першим українцем, якого підвищено до сан'яку. Сан'яку поділяєтья на наступні ранги:

  • Йокозуна (найвищий)
  • Одзекі (старший сан'яку)
  • Секівакі (молодший сан'яку)
  • Комусубі (молодший сан'яку)

Лідерами наразі є Хошорю та Оносато (11-1). Турнір завершиться в неділю, 28 вересня.

