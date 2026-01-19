Українська правда
Українка Леонова – найкраща бомбардирка EuroHockey Indoor Championship 2026

Руслан Травкін — 19 січня 2026, 22:43
Карина Леонова
eurohockey.org

У чеській Празі завершився турнір Women's EuroHockey Indoor Championship 2026.

Українка Карина Леонова стала найкращою бомбардиркою Євро-2026.

На рахунку гравчині Сумчанки 11 голів за 6 поєдинків. Вона на два точні удари обійшла Марту Грау з Іспанії.

Зазначимо, що на груповому етапі іспанки мінімально здолали "синьо-жовтих" (4:3), а Грау забила тричі.

Збірна України посіла шосте місце, програвши команді Бельгії.

Результати збірної України на Євро-2026:

  • Україна – Іспанія 3:4
  • Україна – Чехія 4:5
  • Україна – Литва 8:0
  • Україна – Польща 4:0
  • Україна – Швейцарія 5:3
  • Україна – Бельгія 3:4

Чемпіонками Європи стали німкені, які в півфіналі лише в серії булітів переграли іспанкок, а в фіналі були сильніше за команду Чехії (5:2). 

Індорхокей (indoor hockey від indoor – "в приміщенні" + hockey – "хокей") – один з ігрових видів спорту, різновид хокею на траві. На відміну від традиційного хокею на траві не входить до олімпійської програми.

Матчі проводяться у закритих приміщеннях (залах). Крім того, в індор-хокеї менший майданчик – як правило 20 на 40 метрів, що відповідає майданчику для гандболу, і кількість гравців у протиборчих командах – по шість у кожній із команд (п'ять польових та воротар), тоді як у хокеї на траві – по одинадцять.

Євро-2026 Індорхокей Сумчанка

Індорхокей

