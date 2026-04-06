Перемогли чемпіонів Франції: український клуб вийшов у фінал престижного турніру

Клуб МСК Сумчанка – фіналіст турніру EuroHockey Club Trophy I, який проходить у Відні, Австрія.

Базовий клуб збірної України виграв три матчі, що дозволило вийти до вирішальної стадії.

У першій грі українські хокеїстки розгромили італійську команду Амсікору – 4:0.

Потім із рахунком 4:2 вдалося переграти Сен-Жермен – чемпіонів Франції.

У півфіналі суперником знову був французький клуб Лілль. Матч вийшов бойовим, де Сумчанка здобула мінімальну перемогу – 2:1.

Фінал відбудеться сьогодні, 6 квітня. Старт – 16:45 за київським часом.

У матчі за трофей чемпіонки України зіграють проти англійського Гемпстіду, який виступає в ролі чинного чемпіона.

У 2023-му та 2024-му роках Сумчанка ставала четвертою. У 2012-му та 1997-му український гранд здобув "срібло". Єдина перемога відбулася ще в 2008-му.

Індорхокей (indoor hockey від indoor – "в приміщенні" + hockey – "хокей") – один з ігрових видів спорту, різновид хокею на траві. На відміну від традиційного хокею на траві не входить до олімпійської програми.