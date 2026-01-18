Розгромили Польщу, здолали Швейцарію: збірна України зіграє за 5 місце на Євро-2026

У чеській Празі, 17 січня, завершився груповий етап Women's EuroHockey Indoor Championship 2026.

Збірна України в межах четвертого туру переграла збірну Польщі з рахунком 4:0.

Індорхокей – чемпіонат Європи 2026

4 тур, 17 січня

Україна – Польща 4:0

Голи: Леонова (4, 40, 40), Попова (12)

Сітка за 5-8 місце

Україна – Швейцарія 5:3

Голи: Леонова (6, 12), Попова (10), Коробкіна (16), Гончаренко (36) – Зепф (33), Хьотш (36), Стомпс (38)

У півфінал проходять дві команди з групи. Українки мінімально поступилися іспанкам і чешкам, тому втратили математичні шанси вийти до четвірки найкращих.

Національна команда Польщі зіграла з цими суперниками в нічию, тому їм треба було обігрувати українок.

Голи Карини Леонової та Катерини Попової ускладнили їм це завдання. Наприкінці гри Леонова забила ще двічі, довівши справу до розгрому.

У плейоф раунді за 5-8 місця колектив Світлани Макєєвої спочатку зустрівся зі збірною Швейцарії.

Представниці України зробили чудовий заділ, маючи перевагу в 4 голи. Під кінець гри "Наті" не тільки розмочили рахунок, а й повернули інтригу, але на більше не спромоглися.

Сьогодні, 18 січня, збірна України в матчі за 5 місце зійдеться зі збірною Бельгії. Бельгійки мінімально (2:1) обіграли Польщу. На груповому етапі Швейцарія поступилася Бельгії з рахунком 3:4.

Індорхокей (indoor hockey від indoor – "в приміщенні" + hockey – "хокей") – один з ігрових видів спорту, різновид хокею на траві. На відміну від традиційного хокею на траві не входить до олімпійської програми.

Матчі проводяться у закритих приміщеннях (залах). Крім того, в індор-хокеї менший майданчик – як правило 20 на 40 метрів, що відповідає майданчику для гандболу, і кількість гравців у протиборчих командах – по шість у кожній із команд (п'ять польових та воротар), тоді як у хокеї на траві – по одинадцять.