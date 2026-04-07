Сумчанка поступилася у фіналі EuroHockey Club Trophy I

У столиці Австрії, Відні, завершився фінальний етап турніру EuroHockey Club Trophy I.

У вирішальній грі зійшлися Сумчанка та Гемпстід з Англії.

Індорхокей – EuroHockey Club Trophy I Women 2026

Фінал, 6 квітня

Сумчанка – Гемпстід 2:3

Голи: Коробкіна (8), Гончаренко (39) – Гамільтон (6), Лінч (28), Хант (36)

Гемпстід виграє євротрофей другий рік поспіль. У 2023-му та 2024-му роках Сумчанка ставала четвертою. У 2012-му та 1997-му український гранд здобув "срібло". Єдина перемога відбулася ще в 2008-му.

Індорхокей (indoor hockey від indoor – "в приміщенні" + hockey – "хокей") – один з ігрових видів спорту, різновид хокею на траві. На відміну від традиційного хокею на траві не входить до олімпійської програми.