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Племінник призерки Олімпійських ігор і легенда Сарацинів: відомий англійських регбіст завершив кар'єру

Руслан Травкін — 27 травня 2025, 18:09
Племінник призерки Олімпійських ігор і легенда Сарацинів: відомий англійських регбіст завершив кар'єру
Алекс Гуд
saracens.com

Зірковий англійський регбіст Алекс Гуд завершить кар'єру після завершення сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба клубу Сарацини.

37-річний Алекс дебютував за дорослу команду лондонців ще в сезоні-2007/08. Загалом у структурі клубу провів 23 роки.

Він міг би вважатися "one-club-man", але в сезоні-2020/21 провів кілька місяців в оренді за японську команду Грін Рокетс.

Разом із Сарацинами шість разів ставав чемпіоном Англії та тричі перемагав у Кубку європейських чемпіонів. З 2012 до 2016 Алекс викликався до лав збірної Англії.

Зазначимо, що Гуд є племінником Джоанн Гуд, яка здобувала бронзову медаль з бадмінтону на Олімпійських іграх у Сіднеї. 

Нагадаємо, французький Бордо Бегль став переможцем Кубку чемпіонів сезону-2024/25

Завершення кар'єри регбі

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