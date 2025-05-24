Бордо здолав Нортгемптон у фіналі Кубку чемпіонів
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Французький Бордо Бегль та англійський Нортгемптон Сейнтс зійшлися у фіналі Кубку чемпіонів Європи з регбі.
Переможцями матчу стали гравці Бордо, які обіграли суперника з рахунком 28:20.
Фінал проходив у Кардіффі, Вельс, на стадіоні "Мілленніум". На гру подивитися прийшло 70 тисяч глядачів.
У півфіналі Нортгемтон вибив ірландський Ленстер, а Бордо тріумфував у протистоянні з Тулузою.
Регбі – Кубок чемпіонів Європи
Фінал, 24 травня
Бордо – Нортгемптон 28:20
Кубок чемпіонів проводиться з сезону-1995/96. Для Бордо це був перший фінал в історії.
Нортгемптон ставав переможцем у сезоні-1999/00. У 2011 році "святі" програли у фіналі Ленстеру.
Найбільш титулованим клубом є Тулуза, яка шість разів ставала переможцем цього турніру.