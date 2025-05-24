Бордо здолав Нортгемптон у фіналі Кубку чемпіонів

Французький Бордо Бегль та англійський Нортгемптон Сейнтс зійшлися у фіналі Кубку чемпіонів Європи з регбі.

Переможцями матчу стали гравці Бордо, які обіграли суперника з рахунком 28:20.

Фінал проходив у Кардіффі, Вельс, на стадіоні "Мілленніум". На гру подивитися прийшло 70 тисяч глядачів.

У півфіналі Нортгемтон вибив ірландський Ленстер, а Бордо тріумфував у протистоянні з Тулузою.

Регбі – Кубок чемпіонів Європи

Фінал, 24 травня

Бордо – Нортгемптон 28:20

Кубок чемпіонів проводиться з сезону-1995/96. Для Бордо це був перший фінал в історії.

Нортгемптон ставав переможцем у сезоні-1999/00. У 2011 році "святі" програли у фіналі Ленстеру.

Найбільш титулованим клубом є Тулуза, яка шість разів ставала переможцем цього турніру.