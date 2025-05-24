Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Бордо здолав Нортгемптон у фіналі Кубку чемпіонів

Руслан Травкін — 24 травня 2025, 22:23
Бордо здолав Нортгемптон у фіналі Кубку чемпіонів
Getty images

Французький Бордо Бегль та англійський Нортгемптон Сейнтс зійшлися у фіналі Кубку чемпіонів Європи з регбі.

Переможцями матчу стали гравці Бордо, які обіграли суперника з рахунком 28:20.

Фінал проходив у Кардіффі, Вельс, на стадіоні "Мілленніум". На гру подивитися прийшло 70 тисяч глядачів.

У півфіналі Нортгемтон вибив ірландський Ленстер, а Бордо тріумфував у протистоянні з Тулузою.

Регбі – Кубок чемпіонів Європи
Фінал, 24 травня

Бордо – Нортгемптон 28:20

Кубок чемпіонів проводиться з сезону-1995/96. Для Бордо це був перший фінал в історії.

Нортгемптон ставав переможцем у сезоні-1999/00. У 2011 році "святі" програли у фіналі Ленстеру.

Найбільш титулованим клубом є Тулуза, яка шість разів ставала переможцем цього турніру.

регбі результати матчів

регбі

Збив потяг: олімпійський призер з регбі загинув на шляху на тренування
Визначився переможець жіночого Кубку шести націй
Виводив Грузію на чемпіонат світу: помер іменитий регбійний тренер
21-річний талант став найкращим гравцем Кубку шести націй
Збірна Грузії хоче замінити Вельс у Кубку шести націй

Останні новини