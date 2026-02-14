Українська зірка UFC Донченко розповів, коли планує провести наступний поєдинок

Український боєць UFC у напівсередній вазі Данило Донченко (13-2) поділився термінами повернення в октагон.

Про це спортсмен розповів ексклюзивно в інтерв'ю "Чемпіону".

"Дуже хотілося б виступити у квітні, але, скоріше за все, це буде червень. Тому готуюся саме до червня: правильно відновитися, підтягнути навички, підійти до бою в найкращій формі.

Виклики я вже кидав, але загалом усе вирішує матчмейкінг. Кого дадуть – із тим і будемо битися. Я вже мав досвід, коли надто забігав уперед, думав про наступних суперників, ще не завершивши попередню історію. Тепер роблю висновки, і фокус тільки на конкретному бої"