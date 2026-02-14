Українська зірка UFC Донченко розповів, коли планує провести наступний поєдинок
Донченко з менеджером та Амосовим
Український боєць UFC у напівсередній вазі Данило Донченко (13-2) поділився термінами повернення в октагон.
Про це спортсмен розповів ексклюзивно в інтерв'ю "Чемпіону".
"Дуже хотілося б виступити у квітні, але, скоріше за все, це буде червень. Тому готуюся саме до червня: правильно відновитися, підтягнути навички, підійти до бою в найкращій формі.Виклики я вже кидав, але загалом усе вирішує матчмейкінг. Кого дадуть – із тим і будемо битися. Я вже мав досвід, коли надто забігав уперед, думав про наступних суперників, ще не завершивши попередню історію. Тепер роблю висновки, і фокус тільки на конкретному бої", – сказав Данило.
Нагадаємо, що у вересні 2025-го Донченко яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.
Напередодні Данило здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.