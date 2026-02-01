Українська правда
Волкановські переміг Лопеса та захистив титул чемпіона UFC

Володимир Максименко — 1 лютого 2026, 07:31
Волкановські переміг Лопеса та захистив титул чемпіона UFC
Алекс Волкановські – Дієго Лопес
Австралійський боєць Александр Волкановські вдруг переміг Дієго Лопеса та захистив титул чемпіона UFC у напівлегкій вазі. 

Спортсмени пройшли усю дистанцію, а австралієць святкував перемогу одноголосним рішенням суддів: 50:45, 49:46, 49:46.

Перший раунд пройшов у позиційній боротьбі, коли Волкановські бив у стійці та відходив, але згодом Лопес намагався провести тейкдаун – на задушливий прийом на вистачило часу. Суперники продовжували розміни, а у третьому раунді претендент яскраво вразив Волкановські боковим зустрічним, хоча той одразу зміг піднятись на ноги.

Александро продовжував домінувати протягом решти бою – Лопес під завісу часу знову спробував провести задушливий, але невдало. Волкановські і захистив титул, який він виборов саме проти Лопеса, коли він поясу відмовився Топурія. 

Раніше Джастін Гейджи побив Педді Пімблетта, ставши обов'язковим претендентом на чемпіонство у легкій вазі – цим поясом володіє саме Ілія Топурія.

