Росія та Білорусь не виступатимуть на Паралімпійських іграх-2026

Збірні Росії та Білорусі не зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року за рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Про це йдеться у заяві МПК.

Сьогодні, 23 жовтня, МПК опублікував звернення, у якому оголосив про рішення не допускати російських та білоруських спортсменів до виступу на мабутній Паралімпіаді-2026.

"Після рішення Генеральної асамблеї МПК, МПК отримав підтвердження від кожної з чотирьох міжнародних федерацій, що представляють види спорту, включені до програми Паралімпійських зимових ігор 2026 року в Мілані-Кортіні, – Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS), Міжнародного союзу біатлону (IBU), Всесвітньої федерації керлінгу та Всесвітньої федерації пара-хокею на льоду – про те, що, фактично, жоден спортсмен з цих двох країн не зможе кваліфікуватися для участі в іграх, що відбудуться в березні", – йдеться у заяві МПК.

Наприкінці вересня Генеральна асамблея МПК повністю відновила у правах Національні паралімпійські комітети (НПК) Росії та Білорусі. Це рішення стало приводом для шквалу критики на адресу МПК.

За словами глави МПК Ендрю Парсонса, саме позиція вищеназваних федерацій стала на заваді допуску росіян та білорусів до Паралімпіади-2026.

"Так само, як МПК повністю поважає рішення Генеральної асамблеї МПК не продовжувати часткове призупинення членства НПК Білорусі та Росії, ми також повністю поважаємо рішення кожної міжнародної федерації щодо видів спорту, якими вони керують. Позиція FIS, IBU та World Curling на даний момент означає, що спортсмени та команди з Білорусі та Росії не можуть брати участь у їхніх змаганнях, що унеможливлює їх кваліфікацію до зимових Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні. Хоча Білорусь і Росія тепер можуть брати участь у змаганнях з пара-хокею на льоду, на цьому пізньому етапі кваліфікаційного циклу шість команд для кваліфікаційного турніру до Паралімпійських ігор у листопаді вже визначені. Тепер, коли позиції чотирьох міжнародних федерацій, відповідальних за шість видів спорту в програмі зимових Паралімпійських ігор, стали чіткими, я сподіваюся, що основна увага буде приділена видатним спортсменам і національним паралімпійським комітетам, які візьмуть участь у змаганнях в Мілані-Кортіні в березні 2026 року, а також величезним трансформаційним спадкам, які залишать після себе зимові Паралімпійські ігри", – заявив Парсонс.

Зимові Паралімпійські ігри проходитимуть у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року. Під час Паралімпіади будуть розіграні 79 медалей у шести видах спорту. Цей захід ознаменує 50-ту річницю зимових Паралімпійських ігор, перші з яких відбулися в 1976 році в Ерншельдсвіку, Швеція.

Нагадаємо, що Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний назвав рішення МПК відновити у правах НПК Росіїі та Білорусі "впливом брудного капіталу".