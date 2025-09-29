Українська правда
Без рук, але з золотом: 18-річна індійка шокувала світ на парачемпіонаті зі стрільби з лука

Богдан Войченко — 29 вересня 2025, 15:24
18-річна індійська лучниця Шитал Деві стала сенсацією світового параспорту, здобувши золото на чемпіонаті світу в Кванджу.

Народжена без рук через рідкісне захворювання фокомелію, вона змогла перемогти чинну чемпіонку Ознур Чюре, стріляючи з лука ногами, плечем та підборіддям.

Варто зазначити, що Шитал перша і єдина жінка в історії, яка досягла такого рівня у міжнародній паралімпійській стрільбі з лука без верхніх кінцівок.

Тренери свого часу намагалися підібрати для неї протези, однак лікарі заявили, що це неможливо. Сама ж дівчина зізнається, що ще з дитинства навчилася вправно користуватися ногами й навіть лазити по деревах.

Для Індії цей тріумф став справжньою гордістю: юна спортсменка вже прославила країну на Паралімпійських іграх у Парижі-2024, де виборола "бронзу" в командному міксті. Тепер же її індивідуальна перемога увійшла в історію як символ сили духу та натхнення для мільйонів людей по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Павлова не змогла поборотись за медалі чемпіонату світу зі стрільби з лука, залишивши турнір на стадії 1/4 фіналу.

ВІДЕО паралімпійці Стрільба з лука Історія дня