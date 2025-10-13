На війні загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства

На війні з російськими окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства Павло Іщенко.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Зазначається, що він загинув під час виконання бойового завдання.

"Його ім’я добре знали в спортивних колах і за межами країни. Родом із Гостомеля на Київщині, Павло пройшов шлях від юного атлета до легенди українського спорту", – йдеться в повідомленні.

Іщенко розпочинав свою кар'єру з виступів у паверліфтингу, де ставав чемпіоном світу та Європи, також неодноразово ставав найкращим в Україні. Згодом він почав займатися богатирським багатоборством. З 2022-го по 2025 рік незмінно виборював звання найсильнішої людини України.

Нагадаємо, напередодні на війні з Росією у віці 35 років загинув Микола Гетьманов – колишній гравець національної збірної України з регбіліг, майор поліції, боєць спецпідрозділу "КОРД" та регбіст клубу "Легіон XIII".