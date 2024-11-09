Збірна України з регбі декласувала Словаччину на старті чемпіонату Європи
Збірна України у місті П'єштяни (Словаччина) зіграла свій стартовий матч на чемпіонаті Європи з регбі-15 сезону-2024/25 серед чоловічих команд у дивізіоні Conference.
"Синьо-жовті" у номінально домашньому поєдинку обіграли команду Словаччини з рахунком 135:13. Українці виграли перший тайм із різницею +52, а у другій половині повністю знищили суперників.
Зазначимо, що національна команда вилетіла до дивізіону Conference після того, як посіла останнє місце у дивізіоні Trophy за підсумками минулого.
Чемпіонат Європи з регбі-15
П’єштяни, Словаччина
Дивізіон Conference
Україна – Словаччина 135:13 (62:10)
Наступні поєдинки континентальної першості заплановані на 2025-й рік: 12 квітня Україна зіграє з Угорщиною, а 26 квітня – з Австрією.
Календар ігор за участю збірної України
9 листопада 2024 року - Україна – Словаччина - 135:13 (62:10)
12 квітня 2025 року - Угорщина – Україна
26 квітня 2025 року - Україна – Австрія