Збірна України з регбі декласувала Словаччину на старті чемпіонату Європи

Збірна України у місті П'єштяни (Словаччина) зіграла свій стартовий матч на чемпіонаті Європи з регбі-15 сезону-2024/25 серед чоловічих команд у дивізіоні Conference.

"Синьо-жовті" у номінально домашньому поєдинку обіграли команду Словаччини з рахунком 135:13. Українці виграли перший тайм із різницею +52, а у другій половині повністю знищили суперників.

Зазначимо, що національна команда вилетіла до дивізіону Conference після того, як посіла останнє місце у дивізіоні Trophy за підсумками минулого.

Чемпіонат Європи з регбі-15

П’єштяни, Словаччина

Дивізіон Conference

Україна – Словаччина 135:13 (62:10)

Наступні поєдинки континентальної першості заплановані на 2025-й рік: 12 квітня Україна зіграє з Угорщиною, а 26 квітня – з Австрією.

Календар ігор за участю збірної України

9 листопада 2024 року - Україна – Словаччина - 135:13 (62:10)

12 квітня 2025 року - Угорщина – Україна

26 квітня 2025 року - Україна – Австрія