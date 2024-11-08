Збірна України з регбі: перервати серію без перемог та підвищитись у класі

У суботу, 9 листопада, у місті П'єштяни (Словаччина) відбудеться перший матч національної збірної України на чемпіонаті Європи з регбі-15 сезону-2024/25 серед чоловічих команд у дивізіоні Conference. Українські регбісти проведуть номінально домашній поєдинок проти... команди Словаччини.

За підсумками минулого циклу наша команда посіла останнє 6-е місце у другому за значимістю дивізіоні Trophy. І головним завданням у новому циклі, зрозуміло, буде повернення до другого дивізіону.

Широке представництво у збірній

Нещодавно закінчився чемпіонат України з регбі, а попереду вже перший матч національної збірної в новому сезоні чемпіонату Європи 2024/25. Підготовку до гри проти Словаччини команда проводила у Львові, де на 5-денний збір приїхали 30 найкращих регбістів країни. За підсумками збору в команді залишилося 20 осіб. Саме вони й протистоятимуть збірній Словаччини.

"Ми намагаємося, але часу дуже мало. Нам потрібно опрацювати комбінації, силову боротьбу, сутички, коридори", – каже ветеран та лідер команди Олег Косарєв.

Він є одним із найкращих регбістів в історії України та неодноразово визнавався найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Своєю чергою тренер збірної України Олег Квасниця зазначає:

"Цього року ми маємо багато різних гравців. Якщо раніше це були, в основному, гравці з Харкова та Одеси, то зараз чи не кожен регіон представлений. Плюс, на останньому зборі в Словаччині, до нас приєдналися кілька легіонерів, які до цього перебували у Польщі. Тому, сподіваємося, що до гри підійдемо з оптимальним складом”.

Федерація регбі України

Без шансів – у другому дивізіоні

У минулому розіграші збірна України програла усі п'ять матчів, так і не зумівши набрати жодного очка. Розпочавши турнір із номінально домашньої поразки проти збірної Литви з рахунком 14:32 (матч проходив у хорватському місті Макарська), українці там же програли ще один номінально домашній поєдинок збірної... Хорватії, яка, по суті, грала вдома – 5:41. А номінально домашній матч проти Чехії українці проводили в чеському Гавіржові, поступившись різницею "-30" – 18:48.

І лише два заключні матчі стали гостьовими. У квітні цього року українці програли команді Швеції (24:36) і розгромно поступилися переможцям дивізіону збірній Швейцарії – 0:68. Таким чином Україна програла всі п'ять поєдинків із загальною різницею 61:225 (-164), закономірно вибувши в третій за значимістю дивізіон.

Третій матч у групі

У нашій групі B дивізіону Conference це буде вже третя гра сезону-2024/25. У матчі-відкритті групового турніру, 21 вересня, збірна Австрії на виїзді завдала поразки збірній Угорщини з рахунком 39:12.

Своєю чергою Угорщина частково реваншувалась у матчі з командою Словаччини, який завершила розгромною перемогою – 51:16. Проте обійти австрійців у турнірній таблиці угорцям не вдалося. У команд рівні показники за очками, але лідирує збірна Австрії завдяки перемозі в особистій зустрічі.

В Україні другий рік поспіль домінують кияни

Говорячи про чемпіонат України у Суперлізі, слід зазначити, що другий рік поспіль турнір виграє збірна Києва. Кияни виграли усі чотири матчі із загальною різницею очок 132-30 (+102). Зокрема, столична збірна обійшла збірну харківської області та "Сокіл" зі Львова. А колись лідери українського регбі "Кредо-63" з Одеси фінішували лише на четвертому місці, за межами призової трійки. Команда залишилася без медалей уперше за кілька років. Символічно, що останні шанси на нагороди чемпіонату одесити втратили у домашній грі зі збірною Києва, яку програли з рахунком 10:26. Також без медалей і "Поділля" (Хмельницький), що замкнуло турнірну таблицю із п'яти команд-учасниць.

При цьому навіть такий швидкоплинний турнір (кожен учасник провів по 4 матчі) виявився неповним. Команді регбійного клубу "Поділля" за неявку на гру зі збірною Києва було зараховано технічну поразку з рахунком 0:30. Також з команди було знято 2 очки у турнірній таблиці. І у підсумковій таблиці у графі очки у "подолян" значиться "-1".

У новому форматі

Повертаючись до чемпіонату Європи, варто зазначити, що у попередньому форматі турніру, який існував з сезону-2016/17, у найсильнішому дивізіоні брали участь шість найкращих збірних Старого світу. Команди грали за круговою системою та, відповідно, за дворічний цикл проводили по 10 матчів. А з сезону-2022/23 в еліті вже 8 команд, які на першому етапі поділені на два квартети. У цій вісімці також відбувається розіграш путівок на Кубок світу від Європи. Власне, цей дивізіон і називається Championship.

Далі йде Дивізіон Trophy, у якому змагаються 6 команд за круговою системою. Нижче дивізіону Трофі знаходяться Conference 1 та Conference 2. Саме до Конференції 1 і потрапила збірна України, посівши останнє місце у Трофі минулого циклу. Останнім за значимістю є дивізіон Development, переможець якого виборює вихід до однієї з зон Конференції 2.

Говорячи про Конференції варто зазначити, що і перша, і друга розділені на зони "Північ" і "Південь", відповідно до географічної прив'язки учасників. Так, суперниками збірної України у нинішньому розіграші турніру стали команди Словаччини, Угорщини та Австрії. Дві з трьох країн межують з Україною, та й до Австрії дістатися досить легко.

Де дивитись?

Побачити матч Словаччина – Україна можна буде на сайті Європейської федерації регбі. Але перед переглядом необхідно обов'язково зареєструватися на порталі. Початок гри о 15.00 за Києвом.

Склад збірної України