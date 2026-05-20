Україна – Португалія: пряма трансляція матчу ЧЄ-2026 з сокки

У четвер, 21 травня, збірна України з сокки (різновиду футболу в форматі 6х6) у другому турі чемпіонату Європи 2026 року зіграє проти Португалії. Початок матчу – о 10:00 за київським часом.

До Вашої уваги пряма трансляція матчу Україна – Португалія:

Чемпіонату Європи 2026 року з сокки проходить з 20 до 24 травня в столиці Албанії, Тирані. Збірна України потрапила до групи G, де її суперниками також є команди Латвії та Казахстану.

У першому турі збірна України розгромила Латвію з рахунком 5:0. Поєдинок третього туру проти Казахстану відбудеться у п'ятницю, 22 травня.