Україна – Латвія: пряма трансляція матчу ЧЄ-2026 з сокки

З 20 до 24 травня в Тирані (Албанія) відбудеться чемпіонат Європи 2026 року з сокки – різновиду футболу в форматі 6х6.

Збірна України стартує на турнірі матчем проти Латвії. Поєдинок відбудеться у середу, 20 травня, початок – о 16:00 за київським часом.

До Вашої уваги пряма трансляція матчу Україна – Латвія:

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи 2026 року Україна потрапила до групи G, де її суперниками також будуть команди Португалії та Казахстану. Матчі з ними відбудуться 21 та 22 травня відповідно.

Нагадаємо, минулого року збірна України в серії булітів поступилася Казахстану в чвертьфіналі чемпіонату світу-2025.