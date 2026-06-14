Заплітний: Мені сподобалось, що я був різностороннім на цьому турнірі
У неділю, 14 червня, у Рабаті (Марокко) пройшов заключний етап Прем'єр-ліги з карате сезону-2026, на якому українець виступив один з лідерів рейтингу Андрій Заплітний.
Українець зумів тріумфувати у "бронзовому" фіналі у ваговій категорії до 75 кг, здолавши Сурена Арутюняна з Вірменії – 3:0. Після свого тріумфу Заплітний підбив підсумки сезону в розмові з Чемпіоном.
– "Бронза" на останньому етапі Прем'єр-ліги, хороше завершення сезону для тебе?
– Для мене це гарне закінчення сезону, хоч моє самопочуття було не найкраще на цьому турнірі. Але бажання кайфанути на татамі і гарно закінчити сезон дало мені багато сил!
– Ти впевнено виграв у бронзовому фіналі у вірмена, скільки разів зустрічався з ним раніше?
– Це мій перший поєдинок з ним. Чесно кажучи, думав, що буде складніше. Втім, в моменті гарно його відчув і все пішло дуже добре.
– Як загалом оціниш свій виступ на цьому турнірі і який поєдинок хотів би виділити?
-Мені сподобалось, що я був різностороннім на цьому турнірі. Радий, що зміг виграти єгиптянина. Також для того, щоб вийти з групи мені потрібна була не тільки перемога, а ще й + 10 балів до цієї перемоги, які я зміг забити в поєдинку з італійцем і завершив рахунок 10-8.
– Минулого року тут, в Рабаті, ти теж був третім. Це ознака стабільності чи все ж десь незадоволений, що "бронза"?
– Завжди хочеться краще, але цей результат – це доказ нашої правильної систематичної командної роботи.
– Ти зараз на другому місці в рейтингу. Як ти розцінюєш сезон і коли ми побачимо Андрія Заплітного на вершині своєї ваги?
- Сезон був вдалий, наступний рік дуже насичений і цікавий, будуть Європейські ігри та чемпіонат світу. Буде гаряче!
Нагадаємо, у травні 23-річний український каратист Андрій Заплітний здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2026, що проходив у німецькому Франкфурті.