Заплітний: Мені сподобалось, що я був різностороннім на цьому турнірі

У неділю, 14 червня, у Рабаті (Марокко) пройшов заключний етап Прем'єр-ліги з карате сезону-2026, на якому українець виступив один з лідерів рейтингу Андрій Заплітний.

Українець зумів тріумфувати у "бронзовому" фіналі у ваговій категорії до 75 кг, здолавши Сурена Арутюняна з Вірменії – 3:0. Після свого тріумфу Заплітний підбив підсумки сезону в розмові з Чемпіоном.

– "Бронза" на останньому етапі Прем'єр-ліги, хороше завершення сезону для тебе?

– Для мене це гарне закінчення сезону, хоч моє самопочуття було не найкраще на цьому турнірі. Але бажання кайфанути на татамі і гарно закінчити сезон дало мені багато сил!

– Ти впевнено виграв у бронзовому фіналі у вірмена, скільки разів зустрічався з ним раніше?

– Це мій перший поєдинок з ним. Чесно кажучи, думав, що буде складніше. Втім, в моменті гарно його відчув і все пішло дуже добре.

– Як загалом оціниш свій виступ на цьому турнірі і який поєдинок хотів би виділити?

-Мені сподобалось, що я був різностороннім на цьому турнірі. Радий, що зміг виграти єгиптянина. Також для того, щоб вийти з групи мені потрібна була не тільки перемога, а ще й + 10 балів до цієї перемоги, які я зміг забити в поєдинку з італійцем і завершив рахунок 10-8.

– Минулого року тут, в Рабаті, ти теж був третім. Це ознака стабільності чи все ж десь незадоволений, що "бронза"?

– Завжди хочеться краще, але цей результат – це доказ нашої правильної систематичної командної роботи.

– Ти зараз на другому місці в рейтингу. Як ти розцінюєш сезон і коли ми побачимо Андрія Заплітного на вершині своєї ваги?

- Сезон був вдалий, наступний рік дуже насичений і цікавий, будуть Європейські ігри та чемпіонат світу. Буде гаряче!

Нагадаємо, у травні 23-річний український каратист Андрій Заплітний здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2026, що проходив у німецькому Франкфурті.