Отримала численні переломи: 16-річну учасницю Олімпійських ігор збив п'яний турист

Болгарська сноубордистка Малена Замфірова зазнала важкої травми під час підготовки до Кубка світу у Шпіндлеров Мліні, Чехія. 16-річна дівчинка була збита з ніг п'яним туристом, який неконтрольовано спускався з гори.

Про це пише видання Topsport.bg.

Малена отримала численні переломи і була доставлена вертольотом до лікарні. Медики провели кілька екстрених операцій з метою стабілізації стану сноубордистки.

Замфірова буде перевезена спеціалізованим транспортом до клініки в Австрії, де лікування буде продовжено.

Інцидент стався в рівній зоні біля початкової станції підйомника під гірськолижною трасою, в так званій "безпечній зоні". Навколо було багато дітей та інших туристів.

Міністр молоді та спорту Дімітар Ілієв заявив, що держава надасть допомогу Малені Замфіровій та її родині після важкої аварії в Чехії.

"Це надзвичайно неприємний інцидент, я розмовляв з її батьком. Це не спортивний інцидент. Дуже важкі травми, дитина в дуже важкому стані. Батько просить про серйозних юристів, які будуть вести цю справу. Вони хочуть вести справи і відстоювати свої права. Болгарська держава буде сприяти цьому. Переломи надзвичайно серйозні і важкі", – заявив Ілієв.

Малена Замфірова брала цього року участь в Олімпійських іграх в Італії, де посіла дев'яте місце у паралельному гігантському слаломі.

