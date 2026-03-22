Кадобан замість йокозуни для Аонішікі, тріумф Кірішими: підсумки Haru Basho 2026

Восьмого березня в Осаці розпочався другий турнір цього року – Haru Basho. Тривав він 15 днів, і 22 березня відбувся заключний турнірний день та церемонія нагородження.

Володарем Кубку імператора став 29-річний секіваке Кірішіма Тецуо. Це третє його юшо в карʼєрі – попередні перемоги були в березні та листопаді 2023 року.

Також монгол був на шляху до озекі, адже попередні 2 турніри він завершив із результатами 11-4. Після перемоги його відновлення в ранзі озекі, скоріше, формальність. Що цікаво: тепер у нього більше перемог у турнірах, ніж у чинного йокозуни Хошорю, який перемагав лише 2 рази.

Втрачений шанс Данила Аонішікі Явгусишина

Найбільша увага перед цим турніром була прикута до українця. Рекордсмен за найшвидшим підйомом до рангу озекі, який уже виграв 2 турніри підряд. Якби Данило переміг і в березні – це означало б, що в нас з'явиться третій чинний йокозуна. І знову ж таки з рекордом усіх часів.

Данило вже завтра, 23 березня, відсвяткує свій 22-й день народження, проте, на жаль, не зміг зробити собі подарунок – білий пояс йокозуни.

Вже на самому початку турніру стало ясно, що Данило наразі не в найкращій формі.

Існують різні думки щодо його стану. Можливо, це моральний стан, або ж проявилися наслідки швидкого набору ваги. Проте найбільш імовірною причиною є "тиха" травма. За словами очевидців, Данило мав проблеми з взуванням. Це могло б пояснити його посередній виступ, а також значно змінені стиль боротьби та стійку.

Поразка на 2-й день від Йошинофуджі та на 4-й – від Чураноумі зробили завдання виграти турнір майже неможливим, а серія поразок на 6-й, 7-й та 8-й день поставила питання, чи уникне Данило кадобану.

Кадобан – це "попередження" для озекі. Якщо турнір закінчується з від'ємним балансом перемог і поразок (7-8 або гірше), озекі отримує кадобан.

Якщо на наступному турнірі ситуація повторюється, то озекі втрачає ранг. Якщо ж на наступному турнірі здобувається качі-коші (8-7 і вище), то кадобан знімається, і озекі знову має право на помилку.

Після 14 днів у Данила був рахунок 7–7, тому матч із йокозуною вирішував долю українця на наступний турнір.

До сьогодні Данило мав показник 5-0, але Хошорю таки зумів переграти українця, та здобув перемогу на 15-й день турніру. Данило отримує маке-коші та кадобан.

Кірішіма – тріумфує

Бямбачулуун Лхагвасүрен народився в родині кочівників. Назвали його на честь діда, який займався монгольським національним видом боротьби – бохом. Згодом він переїхав до Улан-Батора, де займався дзюдо та бохом і де познайомився з майбутнім йокозуною Хошорю.

У 2014 році їх запросили до Японії на тренування зі стайнею Мічіноку. Спочатку ояката (тренер) стайні Кірішіма без ентузіазму поставився до хлопця, який важив 70 кг, але все ж вирішив взяти його до себе. Першою шиконою майбутнього чемпіона була Кірібаяма – частина від імені тренера, частина від слова "кінь", як згадка про рідний край. Після отримання рангу озекі у 2023 році він повністю змінив шикону на честь оякати – Кірішіма.

У тому ж 2023 році в ранзі озекі він здобув юшо з рахунком 13-2 та був претендентом на позицію йокозуни. Проте наступний турнір завершив із результатом 11-4, а потім узагалі втратив ранг озекі внаслідок травми. Кірішіма має діабет, тому відновлення після травм відбувається довше.

До березневого турніру 2026 року Кірішіма підходив у статусі претендента на ранг озекі. Оскільки результатами попередніх турнірів були 11-4 у ранзі М2 та 11-4 як секіваке, хороший виступ на Haru Basho давав можливість повернути бажану позицію озекі.

Після 13 днів турніру рахунок монгола був 12-1, із відривом у 2 перемоги від переслідувачів – йокозуни Хошорю (11-3) та маегашири №5 Котошохо (11-3).

І хоч Данило Аонішікі в суботу в блискучому матчі переміг монгола, його суперники також поступилися у своїх поєдинках. Це зробило Кірішіму недосяжним за день до завершення турніру.

З перемогою на турнірі в комісії щодо справ озекі не повинно виникнути проблем із підвищенням, навіть з урахуванням того, що починав монгол свій шлях із рангу маегашири №2.

Епідемія травм

Березневий турнір 2026 року охарактеризувався незвично великим лазаретом.

Ще перед турніром зʼявилась інформація, що М15 Мідоріфуджі не візьме участі в Haru Basho. Одного дня він зʼявився на тренуванні зі скаргами на безсонну ніч та погане самопочуття, а після перевірки в госпіталі було виявлено накопичення рідини в серці й легенях. Це одна з ознак серцевої недостатності. Асоціація оголосила, що Мідоріфуджі потрібен місяць на лікування.

Йокозуна Оносато досі не відновився від травми плеча та досить погано провів передтурнірні спаринги. На запитання, як він планує боротися з Данилом, він сказав, що, оскільки бій планується ближче до завершення турніру, у нього є можливість відновити сили.

На жаль, цього не сталось, адже після 3 поразок на старті турніру Оносато знявся.

Онокацу та Хакунофуджі знялися після 1-го дня турніру, загостривши старі травми, проте, з огляду на особливості рангової системи, змушені були повернутися, щоб спробувати вибороти хоч кілька перемог та "підкласти соломку" при падінні в банзуке. Хакунофуджі це вдалося зробити, адже він здобув 5 перемог, а Онокацу після всього 1 перемоги знову оголосив на 9-й день про повторне кʼюджо (покинув турнір).

Абі також після 3 днів спочатку знявся, а потім повернувся на 9-й день та забезпечив собі кілька гарних перемог навіть попри дуже серйозну проблему зі спиною. Низ спини був повністю затейпований, проте було видно обмеженість у рухах та розподілі сили.

Шіші і невидима стіна

Сергій Соколовський утретє отримує найвищий ранг у карʼєрі – маегашира №11, та втретє отримує маке-коші. Проте можна стримано оптимістично сказати, що українець, хоч і не досяг нових висот, але стабільно закріпився в макуучі та покращує своє сумо, хоч і не такими темпами, як молодший земляк.

Досвід боїв із сильнішими суперниками обовʼязково з часом перетвориться на результати та нові висоти в банзуке.

Зʼявилась інформація, що Сергій виступав з травмою біцепса, що може пояснити, чому попри покращення техніки результат вйшов той самий: 6-9.

Нижчі ранги

Енхо – макушита №4, колишній маегашира, здається, таки підніметься до джурьо та набере достатню кількість турнірів, щоб мати можливість відкрити стайню після завершення карʼєри.

Він майже зробив це в січні, проте під час 6-го матчу зламав стопу. Він був надзвичайно розчарований, проте розказав в інтервʼю, що підтримка фанатів дає йому сили продовжувати. У березні він здобув 5 перемог при 2 поразках та з великою ймовірністю отримає місце в зарплатному дивізіоні.

Асахіфуджі, якого називають "найсильнішим новачком в історії", продовжує свій шлях угору. У січні він переміг шостий дивізіон джонукучі з рахунком 7-0.

У березні він також пройшов 5-й дивізіон джонідан без поразок – 7-0. Тільки цього разу він зійшовся в плейофі з Кірюко, який виступав у джурьо, але після розриву хрестоподібної звʼязки коліна повернувся аж у 5-му дивізіоні.

Результати турніру

Наступний турнір відбудеться в Токіо з 10 по 24 травня. Банзуке з новим рейтингом буде опубліковано 27 квітня.