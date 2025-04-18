Сумчанка програла Рейлвей Юніон в матчі Євроліги
МСК Сумчанка
МСК Сумчанка
Сьогодні, 18 квітня, відбувся матч плейоф за розподіл 9-12 місць жіночої Євроліги з хокею на траві, в якому зустрічались Сумчанка та ірландський Рейлвей Юніон.
Український колектив зазнав мінімальної поразки з рахунком 0:1.
Попри грамотну гру в обороні та непогані атаки, долю матчу вирішив єдиний точний кидок Ліллі Ллойд наприкінці першого тайму.
Жіноча Євроліга з хокею на траві – плейоф
Розподіл 9-12 місць, 18 квітня
Рейлвей Юніон – Сумчанка 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ллойд, 33
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу український колектив розгромно поступився Мангеймеру та припинив боротьбу за перемогу на турнірі.