Сумчанка зазнала розгромної поразки в 1/8 фіналу Євроліги

Вчора, 16 квітня, відбувся матч 1/8 фіналу жіночої Євроліги з хокею на траві, в якому взяв участь український клуб Сумчанка.

Суперницями українських хокеїсток стали представниці Німеччини – клуб Мангеймер. На жаль, цей поєдинок не приніс нічого хорошого для українського колективу.

Сумчанка зазнала розгромної поразки з рахунком 0:9 та припинила боротьбу за перемогу на турнірі.

Жіноча Євроліга з хокею на траві – плейоф

1/8 фіналу, 16 квітня

Мангеймер (Німеччина) – Сумчанка (Україна) 9:0 (4:0, 5:0)

Але на цьому для Сумчанки участь у матчах Євроліги не закінчилася. Українки зіграють проти ірландського Рейлвей Юніон у матчі команд, які змагатимуться за 9-12 місця. Цей поєдинок відбудеться 18 квітня.

Нагадаємо, що в ніч на 17 квітня, відбулися шість матчів регулярного сезону НХЛ.