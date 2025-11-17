Українська правда
Сумчанка посіла друге місце на турнірі в Німеччині

Руслан Травкін — 17 листопада 2025, 14:28
Сумчанка посіла друге місце на турнірі в Німеччині
Базовий клуб збірної України з хокею на траві та індор-хокею Сумчанка посіла друге місце на турнірі "Messepokal der Stadt Leipzig", який відбувся у місті Лейпциг, Німеччина.

Про це повідомляє пресслужба Сумчанки.

У фіналі українки мінімально поступилися чеській Славії з рахунком 4:5.

На шляху до фіналу команда з України здобула три перемоги над представницями Німеччини

Результати матчів:

  • Сумчанка – Веспен 7:3
  • Сумчанка – Хокей Дамен 6:3
  • Сумчанка – ATV Дамен 9:2
  • Сумчанка – Славія Прага 4:5

Ольга Гончаренко стала найкращою бомбардиркою турніру, а Аріна Леонова отримала нагороду "Найкращий гравець".

