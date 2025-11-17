Сумчанка посіла друге місце на турнірі в Німеччині
Базовий клуб збірної України з хокею на траві та індор-хокею Сумчанка посіла друге місце на турнірі "Messepokal der Stadt Leipzig", який відбувся у місті Лейпциг, Німеччина.
Про це повідомляє пресслужба Сумчанки.
У фіналі українки мінімально поступилися чеській Славії з рахунком 4:5.
На шляху до фіналу команда з України здобула три перемоги над представницями Німеччини
Результати матчів:
- Сумчанка – Веспен 7:3
- Сумчанка – Хокей Дамен 6:3
- Сумчанка – ATV Дамен 9:2
- Сумчанка – Славія Прага 4:5
Ольга Гончаренко стала найкращою бомбардиркою турніру, а Аріна Леонова отримала нагороду "Найкращий гравець".