Погорілко з національним рекордом не зумів вийти у півфінал чемпіонату Європи

Олександр Погорілко встановив новий рекорд України в бігу на 400 метрів під час кваліфікації чемпіонату Європи 2025 року з легкої атлетики. Але цього не вистачило, щоб пройти в півфінал.

Сьогодні, 7 березня, 24-річний українець виступив у кваліфікації бігу на Євро-2025, який проходить в нідерландському Апелдорні.

Погорілко виступив в останньому п'ятому кваліфікаційному забігу. Для того, аби вийти у півфінал, він мав фінішувати у топ-2 кваліфікаційного забігу або ж опинитися серед двійки найкращих за добором.

На жаль, Олександр фінішував третім із часом 46,32 секунди. А в загальному рейтингу він програв 0,02 секунди бельгійцю Джонатану Сакоору та завершив свої виступи на змаганнях.

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Але при цьому Погорілко став володарем нового національного рекорду у бігу на 400 метрів у приміщенні.

"Гадаю, що можна мене вітати, бо це хороший результат. Готувався увесь сезон, хотів його показати. Хотів побити рекорд України у приміщенні. На минулому старті трішки не вистачило, тому я всі сили спрямував на чемпіонат Європи, щоб тут його перевершити.Це ж останній старт зимового сезону, більше шансів не було, тому намагався максимально викластися по дистанції", – сказав після забігу Олександр.

Він побив рекорд Віталія Бутрими, який у 2018 році пробіг 400 метрів у приміщенні за 46,45 секунди.

Варто зазначити, що Погорілку тепер належать обидва рекорди, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, де у квітні минулого року він подолав цю дистанцію за 44,94 секунди.

Нагадаємо, що Олександр Погорілко був другим та останнім представником України в бігу на 400 метрів чемпіонату Європи-2025. Раніше в кваліфікації брала участь Тетяна Мельник, яка також не змогла пробитися до півфіналу.