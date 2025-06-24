Погорілко не зумів фінішувати на подіумі Континентального туру

Український легкоатлет Олександр Погорілко виступив на міжнародному турнірі Golden Spike Ostrava, який є частиною Континентального туру.

Сьогодні, 24 червня, в чеській Остраві відбувся забіг на 400 метрів серед чоловіків, у якому виступив 25-річний українець.

У цій дисципліні він змагався з сімома легкоатлетами, серед яких були бронзовий призер чемпіонату світу 2023 року Матей Крсек, чемпіон Бельгії Даніель Зегерс та чемпіон молодіжного чемпіонату Європи 2023 року Гавард Інгвальдсен.

Із часом 45,54 секунди Погорілко фінішував п'ятим. Він програв 0,44 секунди Крістоферу Моралесу Вільямсу, який здобув бронзу.

Переможцем турніру став бельгієць Зегерс, який подолав дистанцію за 44,63 секунди. На 0,36 секунди від нього відстав Самуель Рірдон, який став срібним призером.

Континентальний тур. Острава (Чехія). Біг на 400 метрів. Чоловіки

Даніель Зегерс (Бельгія) – 44,63 секунди; Самуель Рірдон (Велика Британія) – 44, 99 секунди; Крістофер Моралес Вільямс (Канада) – 45,10 секунди;

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5. Олександр Погорілко (Україна) – 45,54 секунди.

Нагадаємо, що Олександр Погорілко встановив рекорд України під час кваліфікації чемпіонату Європи-2025.

Легкоатлет також потрапив до заявки збірної України на командний чемпіонат Європи, який проходитиме в Мадриді 27-29 червня.

Раніше стало відомо, що українець Дмитро Нікітін став переможцем турніру Golden Spike Ostrava у стрибках у висоту.