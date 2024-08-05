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Погорілко не зміг у втішних забігах пробитися у півфінал 400-метрівки на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 5 серпня, 12:42
Погорілко не зміг у втішних забігах пробитися у півфінал 400-метрівки на Олімпіаді-2024

Український легкоатлет Олександр Погорілко не зміг у втішних забігах потрапити у півфінал бігу на 400 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Свій забіг він завершив на третій позиції з результатом 45.59. Зазначимо, що до півфіналу виходить переможець кожного забігу та ще двоє спортсменів з найкращим результатом.

Нагадаємо, раніше українські спортсменки Вікторія Ткачук та Ганна Рижикова взяли участь у втішних забігах на 400 м з бар'єрами на Іграх-2024. Ткачук не змогла вийти у півфінал, завершивши гонку на сьомій позиції, а Ганна пробігла дистанцію за 54,95 секунди та повторила свій рекорд сезону. Цей результат став другим, що дозволило їй здобути останню квоту до півфіналу в цьому забігу.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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