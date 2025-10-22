Володарка Кубку світу розкритикувала FIS за непідготовлені трампліни
Австрійськаї стрибунка Єва Пінкельніг місяць тому отримала серйозну травму в італійському Предаццо в рамках Літнього Гран-Прі-2025. Спортсменка дуже розгнівана на Міжнародну федерація лижного спорту та сноуборду (FIS).
Її цитує Laola1.at.
"Тепер ми знаємо, що профіль трампліна складний. Директор гонки FIS особисто говорив про несправне будівництво. Чому нас не інформують?", – сказала Єва.
Пінкельніг була не єдиною жертвою нових споруд; канадка Александрія Лутітт та спортсменка з північного двоборства Харука Касаї з Японії, остання з яких змагалася на великому трампліні, отримали розриви хрестоподібних зв'язок в один і той же вікенд.
"Знадобилося троє тяжко травмованих спортсменів, двоє на цьому пагорбі та один на сусідньому, щоб зрозуміти, що щось не так?", – заявила австрійська стрибунка.
Незважаючи ні на що, 37-річний австрієць, переможець Кубка світу зі стрибків з трампліна 2023 року, залишається оптимістом.
"Зараз я збираюся приділити трохи часу собі, щоб розвиватися внутрішньо, бо у спорті високого рівня ніколи немає часу чи місця для почуттів".
Щодо решти своєї кар'єри, Єва Пінкельніг ще не визначилася.
"Ідея повернутися до спорту є, але якщо я зупинюся на цьому, це не має значення; я вже так багато досягла".
Австрійка отримала розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Зазвичай відновлення після такої травми займає 6-9 місяців, що унеможливлює участь Еви у Олімпіаді-2026.