Володарка Кубку світу розкритикувала FIS за непідготовлені трампліни

Австрійськаї стрибунка Єва Пінкельніг місяць тому отримала серйозну травму в італійському Предаццо в рамках Літнього Гран-Прі-2025. Спортсменка дуже розгнівана на Міжнародну федерація лижного спорту та сноуборду (FIS).

Її цитує Laola1.at.

" Тепер ми знаємо, що профіль трампліна складний. Директор гонки FIS особисто говорив про несправне будівництво. Чому нас не інформують?", – сказала Єва.

Пінкельніг була не єдиною жертвою нових споруд; канадка Александрія Лутітт та спортсменка з північного двоборства Харука Касаї з Японії, остання з яких змагалася на великому трампліні, отримали розриви хрестоподібних зв'язок в один і той же вікенд.

"Знадобилося троє тяжко травмованих спортсменів, двоє на цьому пагорбі та один на сусідньому, щоб зрозуміти, що щось не так?", – заявила австрійська стрибунка.

Незважаючи ні на що, 37-річний австрієць, переможець Кубка світу зі стрибків з трампліна 2023 року, залишається оптимістом.

"Зараз я збираюся приділити трохи часу собі, щоб розвиватися внутрішньо, бо у спорті високого рівня ніколи немає часу чи місця для почуттів".

Щодо решти своєї кар'єри, Єва Пінкельніг ще не визначилася.

"Ідея повернутися до спорту є, але якщо я зупинюся на цьому, це не має значення; я вже так багато досягла".

Австрійка отримала розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Зазвичай відновлення після такої травми займає 6-9 місяців, що унеможливлює участь Еви у Олімпіаді-2026.