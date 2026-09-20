Аонішікі прокоментував важливу перемогу над принциповим суперником

Данило Аонішікі Явгусишин задоволений перемогою над Атаміфуджі під час 7 дня турніру Aki Basho.

Його слова цитує Sponichi.co.jp. Деталі додає Nikkansports.com.

" Оскільки він важкий суперник, я подумав, що зможу його штовхнути, якщо схоплю його за маваші (пояс) і атакувати знизу.

Останні три дні я не міг боротися у своєму стилі. Я радий, що сьогодні мені це вдалося.

Я просто зосередився на собі. Сподіваюся здобути перемоги, борючись у своєму стилі", – сказав Данило.

22-річний вінничанин тепер за кар'єру має 6 перемог над старшим на рік японцем. 198-кілограмовий Атаміфуджі перемагав Явгусишина двічі.

У січні та липні ці сумоїсти боролися на дохйо в матчах плейоф за Кубок Імператора. Тріумфатором обидва рази ставав Аонішікі.

Зазначимо, що Данило є лише четвертим європейцем, який досяг рангу озекі. Раніше це вдавалося Котоошу (Калоян Махлянов, Болгарія), Баруто (Кальдо Хевельсон, Естонія) та Точіношину (Леван Горгадзе, Грузія). Жоден із них не зумів досягти рангу йокозуна.

Титул йокозуна почали надавати з 1789 року. Загалом за всю історію такий ранг досягали лише 75 борців. Йокозуною ставали два представники США (обидва зі штату Гаваї), а також шість монголів. Всі інші – японці.