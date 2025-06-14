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Внаслідок атак Ізраїлю загинули двоє іранських спортсменів

Микола Дендак — 14 червня 2025, 12:14
Внаслідок атак Ізраїлю загинули двоє іранських спортсменів
Парса Мансур
Tehran Times

Унаслідок атаки Ізраїлю в ніч на 13 червня загинули два іранські спортсмени.

Про це повідомляє Tehran Times.

Зокрема загинув гравець у падел Парса Мансур. Він отримав смертельне поранення, коли повертався додому з тренування. Також загинула велосипедистка Наджме Шамс, яка перебувала у Тегерані під час обстрілу.

"Із серцем, сповненим скорботи та печалі, ми висловлюємо наші співчуття сім'ї цього спортсмена та іранській спортивній спільноті у зв'язку з мученицькою смертю Парси Мансура, іранського спортсмена з падел-тенісу", – написали у федерації тенісу Ірану.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент аматорського футзального клубу Ревера Микола Худевич загинув на війні проти Росії.

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