Відома японська реслерка балотуватиметься до парламенту Японії

Відома японська реслерка Шин Сакура Хірота ухвалила рішення балотуватись до місцевого парламенту.

Про це повідомляє Fightful.

Спортсменка оголосила, що ставить свою кар'єру на паузу, оскільки вирішила займатись політикою.

Хіроту призначено кандидатом від Nippon Ishin no Kai та керівником виборчого округу Айчі до палати радників. Зазначимо, що кар'єра Сакури в реслінгу тривала 28 років.

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Шин Хірота – не перший представник цього виду спорту, який вирішив піти у політику. Раніше Хіроші Хасе, який 20 років пробув депутатом Палати представників, а у 2022 став губернатором префектури Ішікава.

Раніше повідомлялось, що відомий реслер залишив WWE.