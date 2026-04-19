WrestleMania 42: результати першої ночі

Софія Кулай — 19 квітня 2026, 08:45
WrestleMania 42: результати першої ночі
WrestleMania 42
У ніч із 18-го на 19 квітня стартувала одна з найбільших спортивно-розважальних подій року – WrestleMania.

Початок змагань подарував прихильникам реслінгу сім цікавих протистоянь.

  • Логан Пол, Остін Тіорі (ч) та iShowSpeed ​​(The Vision) програли LA Knight, Джей Усо та Джиммі Усо.
  • Джейкоб Фату переміг Дрю Макінтайра.
  • Лів Морган була сильнішою за Стефані Вакер (ч), ставши чемпіонкою світу серед жінок.
  • Ей Джей Лі програла Беккі Лінч, яка завоювала титул міжконтинентальної чемпіонки серед жінок.
  • Брі Белла та Пейдж – новоспечені чемпіонки WWE серед жінок у командному бою. Реслерки здолали Шарлот Флер та Алексу Блісс, Бейлі та Ліру Валькірію, а також Нію Джакс та Лешу Ледженд.
  • Сет Роллінз програв Гюнтеру.
  • Коді Роудс вийшов переможцем із мейн-івенту першої ночі у боротьбі з Ренді Ортоном (бій за абсолютний титул чемпіона WWE).

У ніч із 19-го на 20-те квітня поціновувачі реслінгу зможуть насолодитись новими протистояннями WrestleMania.

Реслінг

