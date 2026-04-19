WrestleMania 42: результати першої ночі
У ніч із 18-го на 19 квітня стартувала одна з найбільших спортивно-розважальних подій року – WrestleMania.
Початок змагань подарував прихильникам реслінгу сім цікавих протистоянь.
- Логан Пол, Остін Тіорі (ч) та iShowSpeed (The Vision) програли LA Knight, Джей Усо та Джиммі Усо.
- Джейкоб Фату переміг Дрю Макінтайра.
- Лів Морган була сильнішою за Стефані Вакер (ч), ставши чемпіонкою світу серед жінок.
- Ей Джей Лі програла Беккі Лінч, яка завоювала титул міжконтинентальної чемпіонки серед жінок.
- Брі Белла та Пейдж – новоспечені чемпіонки WWE серед жінок у командному бою. Реслерки здолали Шарлот Флер та Алексу Блісс, Бейлі та Ліру Валькірію, а також Нію Джакс та Лешу Ледженд.
- Сет Роллінз програв Гюнтеру.
- Коді Роудс вийшов переможцем із мейн-івенту першої ночі у боротьбі з Ренді Ортоном (бій за абсолютний титул чемпіона WWE).
У ніч із 19-го на 20-те квітня поціновувачі реслінгу зможуть насолодитись новими протистояннями WrestleMania.