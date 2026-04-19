WrestleMania 42: результати першої ночі

У ніч із 18-го на 19 квітня стартувала одна з найбільших спортивно-розважальних подій року – WrestleMania.

Початок змагань подарував прихильникам реслінгу сім цікавих протистоянь.

Логан Пол, Остін Тіорі (ч) та iShowSpeed ​​(The Vision) програли LA Knight, Джей Усо та Джиммі Усо.

Джейкоб Фату переміг Дрю Макінтайра.

Лів Морган була сильнішою за Стефані Вакер (ч), ставши чемпіонкою світу серед жінок.

Ей Джей Лі програла Беккі Лінч, яка завоювала титул міжконтинентальної чемпіонки серед жінок.

Брі Белла та Пейдж – новоспечені чемпіонки WWE серед жінок у командному бою. Реслерки здолали Шарлот Флер та Алексу Блісс, Бейлі та Ліру Валькірію, а також Нію Джакс та Лешу Ледженд.

Сет Роллінз програв Гюнтеру.

Коді Роудс вийшов переможцем із мейн-івенту першої ночі у боротьбі з Ренді Ортоном (бій за абсолютний титул чемпіона WWE).

У ніч із 19-го на 20-те квітня поціновувачі реслінгу зможуть насолодитись новими протистояннями WrestleMania.