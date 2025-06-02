Мене щойно звільнили, – легендарний реслер покинув WWE

Легендарний реслер Ар-Трус, справжнє ім'я якого Рон Кіллінгс, покинув найбільший промоушен реслінгу – WWE.

Про це він повідомив у себе в Х.

"Мені шкода вас всіх повідомляти. Мене щойно звільнили з WWE. Я хочу подякувати WWE за цей шлях, але найбільше я хочу подякувати кожному з вас, хто був разом зі мною, дякую за всю любов, підтримку і вдячність, яку ви дарували мені протягом багатьох років. Дякую вам", – написав Кіллінгс.

Ар-Трус приєднався до WWE в 1999 році, у 2001-му перейшов у TNA, але вже у 2008 році повернувся. За свою кар'єру в WWE він виграв безліч титулів, зокрема по два рази ставав командним, хардкорним чемпіоном та чемпіоном США, а також 53 раза був чемпіоном WWE 24/7.

Нагадаємо, 21 квітня завершилася наймасштабніша подія року у світі реслінгу – Wrestlmania 41, на якій Джон Сіна виграв рекордний титул WWE.