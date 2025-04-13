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Зупиніть вбивства українців, – Магучіх прокоментувала ракетний обстріл Сум

Володимир Максименко — 13 квітня 2025, 12:41
Зупиніть вбивства українців, – Магучіх прокоментувала ракетний обстріл Сум
Ярослава Магучіх
ФЛАУ

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх висловилась про жахливий обстріл центру Сум, внаслідок якого загинуло понад 20 людей.

Спортсменка опублікувала пост у своїх соцмережах.

"Росія завдала удару по центру Сум у Вербну неділю, коли десятки людей були на вулиці.

Неможливо дивитись та усвідомлювати, що такі жахливі, нелюдські речі відбуваються у моїй країні. Зупиніть вбивства українців", – написала Магучіх.

За даними Української правди, наразі відомо про 21 загиблого та понад 20 людей отримали різного ступеня поранення.

Раніше на черговий терористичний акт росіян відреагував екстенісист та військовий Сергій Стаховський.

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Ярослава Магучіх

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